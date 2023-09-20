Р. Ротенберг: Плешков смог удивить всю общественность. У него горят глаза

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Северсталью» (4:1) оценил дебютную игру голкипера Артемия Плешкова за армейский клуб.

«Плешков? Это командная победа, но в ней большая заслуга нашего вратаря. Дай бог, он будет и дальше так играть и работать, отдаваться в каждой игре. Его кураж заводит всю команду и болельщиков в Ледовом. У него горят глаза, за счёт этого и у всей команды горят глаза. Это то, что нам нужно.

За Плешковым я слежу уже очень давно, ходил смотреть его игры, когда он играл в Ступино. Это очень интересный вратарь, вы сегодня все это увидели. Радует наша вратарская школа, что у нас есть такие ребята, которые могут так удивить всю общественность. Но это только одна игра. Будем работать дальше, вместе с тренером вратарей обсудим, кто выйдет в следующей игре», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.