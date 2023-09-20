Роман Ротенберг объяснил, почему снял Грицюка с матча с «Северсталью»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Северсталью» (4:1) объяснил, почему снял Арсения Грицюка с матча с череповецким клубом.
«Грицюк не играл в третьем периоде? Многие ребята вышли после травм, он получил очень много игрового времени в предыдущих матчах, я посмотрел, что у него уже было не лучшее физическое состояние, чтобы продолжать играть. Когда у игрока заканчиваются силы, всегда есть риск травмы. Это связано с тем, что он долго не играл, а потом играл очень много. Сейчас будем тренироваться, работать и увидим лучшего Арсения в будущих играх, которого мы привыкли видеть, который забивает яркие голы», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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