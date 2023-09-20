«Судьям виднее». Игрок «Северстали», помешавший вратарю СКА, прокомментировал отмену гола

Нападающий «Северстали» Егор Степанов после поражения от СКА (1:4) рассказал про отменённый гол череповецкого клуба.

«Отменённый гол – ключевой эпизод? Возможно. Не знаю, насколько это повлияло на игру. Мы профессионалы, должны даже после такого продолжать навязывать свою игру. Судьям виднее, не буду комментировать такое. Если посчитали, что гола нет, значит, гола нет.

Почему не получилось реализовать большинство? Не получался вход в зону. Пытались улучшить ситуацию, надо было сыграть попроще, по периметру шайбу прогнать. Вместо этого искали через центр. Свой прогресс связываю с доверием тренерского штаба и партнёров», — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.