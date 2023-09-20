Защитник «Аризоны» предложил ввести в НХЛ время на атаку, как в НБА
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Защитник «Аризоны Койотс» Янис Мозер в ответ на вопрос журналиста портала The Athletic «Какое изменение в правила НХЛ вы бы внесли?» предложил ввести время на атаку, как в НБА.
«Я понятия не имею, как это будет выглядеть, но, думаю, это приведёт к гораздо большему количеству бросков по воротам», — заявил Мозер.
Из других предложенных правил отметим «правило пяти секунд», которое запрещало бы стоять за воротами дольше пяти секунд; избавиться от потолка зарплат; вбрасывание в началах периодов в зоне нападения, при игре в большинстве; сделать вместо трапеции за воротами прямоугольник.
Ранее обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Розен дал свой прогноз на количество голов капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в новом сезоне.
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