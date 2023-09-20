Александр Медведев: СКА играл более системно и творчески, на льду была команда

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал победу в матче с «Северсталью» (4:1).
«Команда играла более системно и творчески. В предыдущих матчах, несмотря на преимущество по броскам, было довольно-таки много сумбура, сумятицы и броуновского движения. Сейчас же команда сыграла в хоккей по-настоящему.
«Северсталь» — очень непростой соперник, активный, очень хорошо двигающийся, в том числе и в большинстве, и в меньшинстве. Выиграть с разрывом в три шайбы дорогого стоит, и сегодня были ребята, которые взяли на себя игру в нужный момент. Но самое главное, что на льду была команда.
Турнирное положение надо выравнивать. Сейчас у нас три победы в восьми матчах, и мы надеемся, что вернёмся из предстоящей поездки с другим балансом встреч», — приводит слова Медведева ТАСС.
В следующей игре армейцы сыграют в гостях с «Амуром» 23 сентября.
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