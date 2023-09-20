Игорь Ларионов рассказал, в чём необходимо прибавить «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо Игорь Ларионов оценил победу над «Витязем» (3:1) и рассказал, в чём нужно прибавить нижегородскому клубу.

«Мы играем против команд, которые играют очень строго в обороне и ждут свои шансы. И, давая возможность этим командам играть в большинстве, всегда можно ожидать какой-то отскок или подправление. И игра может сломаться. В этом плане мы хотим быть строже, когда счёт 1:0 или ничейный. Не бояться ошибиться, но и не давать повода арбитрам давать свистки, которые приводят к печальным моментам.

Максим Дорожко, вратарь «Витязя», и в прошлом сезоне против нас провёл хорошие матчи. Мы знаем, что делать, но исполнительское мастерство, которое в концовке моментов должно быть гораздо выше, пока хромает.

В аккуратности и точности бросков нам надо добавлять. Богдану Конюшкову сказал после гола: забить вратарю не можешь, так хоть так от борта забил.

Доволен, что команда мало пропускает, но недоволен качеством игры. Речь про эстетику. Это когда игрок обороны в любой ситуации играет зрело и правильно. Эти вещи надо немного подтянуть, чтобы был правильный баланс. Не хочу сравнивать защитников и нападающих, но при хорошем, талантливом, умном, техничном нападении защитники должны соответствовать уровню. Мы хотим, чтобы защитники росли от матча к матчу», — цитирует Ларионова сайт КХЛ.

Ранее Ларионов после победы над «Витязем» пришёл на послематчевое флеш-интервью с ананасом, который болельщики подарили нападающему нижегородского клуба Василию Атанасову.