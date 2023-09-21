Дорожко: скоро «Витязь» выйдет на свой уровень

Вратарь «Витязя» Максим Дорожко подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (1:3). В этой встрече он отразил 39 бросков.

«Хорошая смотрибельная игра с большим количеством бросков. Хорошо сыграли во втором периоде, выстояли. Но не получилось забить. Чуть пораньше если бы забили, то другая игра бы пошла.

Для вратаря, когда много бросков, то некогда расслабиться, постоянно в тонусе. Парадокс в том, что когда много бросают, то не столько легче играть, сколько интереснее, чем стоять смотреть всю игру. Вторую шайбу, конечно, засунул нападающий «Торпедо» непонятно как. Продавил. Оказывается, можно и такие голы забивать. Такие голы обидны для вратаря. Уж лучше бы «разорвали», чтоб без шансов. А такие шайбы очень неприятные.

Если бы знали причину, почему нас так лихорадит на старте, то уже бы исправили. Идём в лучшую сторону. Всё у нас будет хорошо. С каждой тренировкой и игрой добавляем, и скоро выйдем на свой уровень. А сейчас пустим немного «пыль в глаза». Никакого уныния в команде нет и в помине. Ходить и грустить – неправильный настрой. Все на хорошем игровом настроении. Сезон длинный, мы выберемся и всё будет супер», — приводит официальный сайт КХЛ слова Дорожко.