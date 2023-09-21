«В КХЛ нет Макдэвидов или Кросби». Космачук — об ожиданиях лидерства от легионеров

Нападающий «Лады» Скотт Космачук поделился мнением об ожиданиях от иностранных хоккеистов в КХЛ.

«Чувствую ли, что от меня как от легионера ожидают лидерства? В команде 22 игрока. В КХЛ нет Конноров Макдэвидов, которые бы проходили от ворот до ворот. Он же лучший игрок в мире, здесь нет подобных ему или Сидни Кросби. На лёд выходит целая команда, нужно работать всем вместе. Я ожидаю многого от себя, хочу быть игроком, способным изменить ход матча, получать много времени на льду и набирать очки для команды.

Я всегда ищу способ помочь команде – забить гол, отработать в защите, заблокировать бросок. Я стремлюсь к этому в каждой смене в каждом матче. В первом матче у меня было несколько полезных действий, дальше будет только лучше», — сказал Космачук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.