Форвард «Лады» Космачук: «Барби» веселее, чем я думал. Там шутят над женщинами и мужчинами

Нападающий «Лады» Скотт Космачук рассказал, какие фильмы предпочитает. Кроме того, форвард тольяттинского клуба поделился мыслями о новом кинохите — «Барби».

«Люблю триллеры, научную фантастику. Я знаю, что недавно вышел «Оппенгеймер», о нём хвалебно отзываются, но пока не смотрел. Из любимых актёров — Мэттью Макконахи, Оуэн Уилсон, Марк Уолберг, прекрасная Марго Робби. Смотрел ли «Барби»? Кстати, да. Это оказалось веселее, чем я думал. Я не знал, чего ожидать, не видел трейлеров. Там немного прикалываются над женщинами, немного над мужчинами. Шутят на тему всяких штук, которые случаются в реальной жизни», — сказал Космачук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.