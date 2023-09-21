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Форвард «Лады» Космачук: «Барби» веселее, чем я думал. Там шутят над женщинами и мужчинами

Форвард «Лады» Космачук: «Барби» веселее, чем я думал. Там шутят над женщинами и мужчинами
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Нападающий «Лады» Скотт Космачук рассказал, какие фильмы предпочитает. Кроме того, форвард тольяттинского клуба поделился мыслями о новом кинохите — «Барби».

«Люблю триллеры, научную фантастику. Я знаю, что недавно вышел «Оппенгеймер», о нём хвалебно отзываются, но пока не смотрел. Из любимых актёров — Мэттью Макконахи, Оуэн Уилсон, Марк Уолберг, прекрасная Марго Робби. Смотрел ли «Барби»? Кстати, да. Это оказалось веселее, чем я думал. Я не знал, чего ожидать, не видел трейлеров. Там немного прикалываются над женщинами, немного над мужчинами. Шутят на тему всяких штук, которые случаются в реальной жизни», — сказал Космачук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Космачуком можно прочитать на «Чемпионате»:
«Конечная цель «Лады» — Кубок Гагарина». Продолжение яркого интервью с Космачуком
Эксклюзив
«Конечная цель «Лады» — Кубок Гагарина». Продолжение яркого интервью с Космачуком
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