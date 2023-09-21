Космачук: от «Лады» можно ждать сюрпризов, хоть мы и андердог. Не списывайте нас со счетов

Нападающий «Лады» Скотт Космачук поделился мнением о тольяттинской команде.

«У нас новая команда, мы пытаемся выстроить «химию», постепенно прогрессировать от матча к матчу. Это марафон, а не спринт. Конечная цель – Кубок. Хоть мы и андердоги, нас не стоит просто брать и списывать со счетов. «Трактор» — топ-клуб, но мы не выпадали из игры с ним. Думаю, от нас можно ожидать сюрпризов в этом году.

Что касается лично меня, я хочу заявить о себе, оставить след в лиге. Это мой первый год здесь, ко мне приковано больше внимания, чем обычно. Многим интересно, как я буду играть. Мне нужно просто играть в свой хоккей и помогать команде всеми возможными способами», — сказал Космачук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.