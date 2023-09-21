Канадский форвард «Лады» Космачук рассказал о своих корнях из России

Канадский нападающий «Лады» Скотт Космачук поделился историей о своих корнях в России.

«Семья одной из моих бабушек эмигрировала в Канаду из России, её родной язык – русский. Моя сестра знает много языков, в том числе русский. Она научила меня некоторым базовым словам – привет, как дела (по-русски. – Прим. «Чемпионата»). Я услышал какие-то слова в команде, спросил, что они означают. Мне сказали, что у них хорошее значение. Потом я как-то произнёс это, и выяснилось, что это не самые хорошие слова (смеётся). Со временем я пойму, что можно говорить, а что лучше не стоит.

У меня был дедушка, мы звали его «деда», «деду́шка» (по-русски. – Прим. «Чемпионата»), он ушёл из жизни в прошлом году. Он всегда был тихим. Я в детстве пытался с ним разговаривать, но потом понял, что его родной язык не английский – он говорил на русском, украинском, польском. Моя бабу́шка (по-русски. – Прим. «Чемпионата») всегда разговаривала с ним по-русски, но у меня тогда даже нигде не щёлкало. Теперь же я пытаюсь больше узнать, откуда они, но они уже слишком старые, и для них это осталось далёким воспоминанием. Они переехали очень-очень давно», — сказал Космачук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.