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Космачук: хотел бы иметь «химию» с Джозефсом, как у Седин. Они не смотрели, куда пасуют

Космачук: хотел бы иметь «химию» с Джозефсом, как у Седин. Они не смотрели, куда пасуют
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Нападающий «Лады» Скотт Космачук поделился мнением о своём одноклубнике Трое Джозефсе.

«Я был знаком с Троем Джозефсом до «Лады», мы живём в получасе езды друг от друга в Большом Торонто. Мы одногодки, часто играли друг против друга, когда росли. Один из моих лучших друзей играл с ним в одной команде. Когда мы подписали контракты с «Ладой», то вместе тренировались, пока ждали одобрения виз, чтобы получше познакомиться. Приехали сюда уже хорошими приятелями. Будем полагаться друг на друга в этом году, поскольку мы единственные канадцы и носители английского в команде.

Конечно, дружба помогает. Мы играем в одном звене. Думаю, проведём в этом сочетании большую часть сезона. «Химия» — это всё. Когда знаешь, где твой партнёр окажется в следующий момент, какие у него привычки… Вот Седин – они же вообще не смотрели иногда, куда пасуют, потому что прекрасно знали друг друга. Было бы здорово наладить такую же связь», — сказал Космачук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Космачуком можно прочитать на «Чемпионате»:
«Конечная цель «Лады» — Кубок Гагарина». Продолжение яркого интервью с Космачуком
Эксклюзив
«Конечная цель «Лады» — Кубок Гагарина». Продолжение яркого интервью с Космачуком
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