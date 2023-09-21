Космачук: хотел бы иметь «химию» с Джозефсом, как у Седин. Они не смотрели, куда пасуют

Нападающий «Лады» Скотт Космачук поделился мнением о своём одноклубнике Трое Джозефсе.

«Я был знаком с Троем Джозефсом до «Лады», мы живём в получасе езды друг от друга в Большом Торонто. Мы одногодки, часто играли друг против друга, когда росли. Один из моих лучших друзей играл с ним в одной команде. Когда мы подписали контракты с «Ладой», то вместе тренировались, пока ждали одобрения виз, чтобы получше познакомиться. Приехали сюда уже хорошими приятелями. Будем полагаться друг на друга в этом году, поскольку мы единственные канадцы и носители английского в команде.

Конечно, дружба помогает. Мы играем в одном звене. Думаю, проведём в этом сочетании большую часть сезона. «Химия» — это всё. Когда знаешь, где твой партнёр окажется в следующий момент, какие у него привычки… Вот Седин – они же вообще не смотрели иногда, куда пасуют, потому что прекрасно знали друг друга. Было бы здорово наладить такую же связь», — сказал Космачук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.