Никита Задоров жёстко раскритиковал Сергея Фёдорова

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров жёстко раскритиковал бывшего легендарного хоккеиста, а ныне главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова за последние высказывания специалиста на различные темы.
«Фёдоров был выдающимся хоккеистом? Согласен. Как отношусь к тому, что он говорит? Негативно, конечно. Тоже в шоке был [, когда читал его высказывания]. Всё равно кумир. В детстве «Русская Пятёрка» (звено «Детройт Ред Уингз» в 1995-1997 гг., состоявшее из пяти россиян: Вячеслава Фетисова, Владимира Константинова, Сергея Фёдорова, Игоря Ларионова и Вячеслава Козлова. Команда в те годы установила рекорд НХЛ по количеству побед в регулярном чемпионате и выиграла один Кубок Стэнли. — Прим. «Чемпионата») для всех русских игроков, которые в 1990-х родились, была чем-то заоблачным. Болел всегда за «Детройт» в детстве.
Объяснение одно: когда человек крутится в этой сфере столько долго, уже некуда деваться. Или меняется мнение. Это к нему вопросы больше, почему и зачем. Много наших старых [хоккейных] ветеранов, которые непонятно что говорят, непонятно что пишут. Там только можно в пальцем каждого тыкать», — сказал Задоров в интервью на YouTube-канале «вДудь»*.
*признан иноагентом в РФ
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