«Ненормально». Задоров рассказал о безумных бонусах игрокам сборной России за победу на ЧМ

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров рассказал о безумных бонусах хоккеистам сборной России после победы на чемпионате мира — 2014 в Минске.
«В сборную вливается очень много денег, там ни на чём не экономят. Было роскошно? Да. По еде, по проживанию, по перелётам — любой каприз. И для семьи. По два номера каждой семье отдавали, сборная оплачивала. Так в других сборных не делается. И за победу у нас платят — единственная сборная.
После Олимпиады в Сочи, когда ребята проиграли, они поехали на ЧМ в Минск (проходил в 2014 году. — Прим. «Чемпионата») — там нужно было реабилитироваться. Они выиграли. Саша Овечкин попросил «Мерседес» — им дали «Мерседес». Ещё им дали по $ 400 тыс. Каждому дали по карте и сказали: «У тебя два дня, чтоб снять деньги наличкой». Все поехали в банк. 400 кусков за победу на чемпионате мира, на который канадцы привезли 18-ю команду. Каждому. Долларов. Налом. Есть ребята, которые там играли, они мне это говорили.
Если бы мне так дали, отказался бы? Нет. Когда тебе так дают за твои труды, да, окей. Но если б я это организовывал… Это ненормально. Это вообще ненормально — для всего мира. Если ты канадцам это расскажешь, они ответят: «Ну, нам «Айпад» дали». Натан Маккиннон говорил: «Я выиграл — мне «Айпад» дали», — сказал Задоров в интервью на YouTube-канале «вДудь»*.
*признан иноагентом в РФ
- 21 сентября 2023
-
18:35
-
18:29
-
18:25
-
18:10
-
18:00
-
17:49
-
17:43
-
17:30
-
17:27
-
17:21
-
17:09
-
17:00
-
16:50
-
16:40
-
16:33
-
16:21
-
16:10
-
15:54
-
15:50
-
15:33
-
15:25
-
15:04
-
14:53
-
14:45
-
14:40
-
14:31
-
14:21
-
14:20
-
14:16
-
13:55
-
13:48
-
13:30
-
13:25
-
13:06
-
13:05