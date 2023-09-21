Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Барыс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Колорадо»: очень верю в Ничушкина, мы рады его возвращению

Главный тренер «Колорадо»: очень верю в Ничушкина, мы рады его возвращению
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар поделился мнением о российском нападающем Валерии Ничушкине.

«Я очень верю в Вэла, в то, кем он является как игрок и как человек. Он голоден. Ничушкин хочет вернуться и оказать огромное влияние, что, как мы знаем, он может сделать. Думаю, что он провёл действительно хорошее межсезонье на тренировках. Он очень рад вернуться. Мы, конечно, рады его возвращению. В прошлом году он много пропустил из-за травм и столкнулся с некоторыми трудностями. Он важная часть нашей команды», — приводит слова Беднара The Denver Post.

Напомним, во время плей-офф в номере Ничушкина была обнаружена пьяная женщина. После этого хоккеист покинул расположение команды и более не играл. В прессе возникали различные слухи, но конкретных комментариев не поступало ни от команды, ни от самого Ничушкина.

Материалы по теме
Лидер «Колорадо» рассказал, как команда приняла Ничушкина после скандала с пьяной женщиной
В «Колорадо» ответили на вопрос, рассчитывают ли на Ничушкина после скандала в плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android