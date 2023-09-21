Главный тренер «Колорадо»: очень верю в Ничушкина, мы рады его возвращению

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар поделился мнением о российском нападающем Валерии Ничушкине.
«Я очень верю в Вэла, в то, кем он является как игрок и как человек. Он голоден. Ничушкин хочет вернуться и оказать огромное влияние, что, как мы знаем, он может сделать. Думаю, что он провёл действительно хорошее межсезонье на тренировках. Он очень рад вернуться. Мы, конечно, рады его возвращению. В прошлом году он много пропустил из-за травм и столкнулся с некоторыми трудностями. Он важная часть нашей команды», — приводит слова Беднара The Denver Post.
Напомним, во время плей-офф в номере Ничушкина была обнаружена пьяная женщина. После этого хоккеист покинул расположение команды и более не играл. В прессе возникали различные слухи, но конкретных комментариев не поступало ни от команды, ни от самого Ничушкина.
- 21 сентября 2023
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