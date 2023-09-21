Задоров о ЧМ-2019: неразбериха. Воробьёв — тренер, но Кудашов орёт, Ротенберг втыкал своё

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров вспомнил первый крупный турнир в составе сборной России. Это был чемпионат мира — 2019 в Братиславе.

«Роман Ротенберг руководил всем. Всё через него было. Его музыка в раздевалке. Никто — ни Саша Овечкин, ни Женя Малкин — не может подойти музыку поменять. Какая была? Та, с которой ты выходишь на игру, которая должна тебя взбадривать, закалять, — это «Солдат» группы «Любэ». Когда чемпионат мира был, играла там. Там нереально.

Когда была Братислава, было очень много звёзд. То есть ребята всё равно там собирались. Женя Малкин, Овечкин, Ковальчук, Кучеров. Сами собирались. У нас тогда на бумаге была одна из самых сильных сборных за 20 лет. И мы проиграли финнам. У них не было ни одного игрока из НХЛ.

У нас не было системы. Очень много звёзд набрали, но не было тренера, который мог бы систему поставить. Была неразбериха на собраниях. Вроде Воробьёв — тренер, но Кудашов постоянно орёт, Ротенберг что-то своё втыкает. Полная неразбериха была. В НХЛ там всё по расписанию, у тебя собрание, тренер с утра приходит, даёт тебе наставление. Он показывает тебе по три клипа другой команды, как они будут играть: вход в зону, выход из зоны, средняя зона, зона нападения, какие у них сильные и слабые стороны. То есть у тебя есть какое-то представление о сопернике. Тебя подготавливают, тебе объясняют. Так во всех клубах НХЛ, это база.

У нас в России такого не было. «О, финны, как ёж, стоят в средней зоне». И все смеяться начинают. Вот такое. Просто тренеров нет. Я не знаю насчёт КХЛ. Есть, наверное, сильные тренера. Но те тренеры, которые были у Романа Ротенберга, СКАшные, — там вообще системы нет. Непонятно, что творится», — сказал Задоров в интервью на YouTube-канале «вДудь»*.

*признан иноагентом в РФ