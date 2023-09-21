Патрик Хёрнквист получил должность во «Флориде Пантерз»
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Экс-нападающий клубов НХЛ Патрик Хёрнквист получил должность во «Флориде Пантерз». Он стал консультантом по скаутингу и развитию отдела хоккейных операций, сообщает журналист Эрин Браун в своём «твиттере».
Напомним, в июле 2023 года 36-летний бывший нападающий завершил игровую карьеру. Последние три года нападающий играл за «Флориду Пантерз». В сезоне-2022/2023 Хёрнквист провёл всего 22 матча и пропустил плей-офф. В ходе регулярного чемпионата швед дважды получал сотрясение мозга. Швед является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга».
Экс-форвард, задрафтованный самым последним на драфте-2005, провёл в НХЛ 15 сезонов. В его активе 901 матч и 543 (264+279) очка. В плей-офф – 106 игр и 53 (28+25) результативных балла.
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