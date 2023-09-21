Дрегер: к Патрику Кейну есть интерес со стороны «Баффало Сэйбрз»

Журналист Даррен Дрегер в своём «твиттере» рассказал о восстановлении Патрика Кейна после операции и заявил, что «Баффало Сэйбрз» заинтересован в подписании игрока.

«Патрик Кейн продолжает реабилитироваться после операции на бедре. Он делает это в районе Торонто с июля, и ему потребуется как минимум ещё месяц. Мы знаем, что к нему есть интерес со стороны «Баффало». Будучи здоровым, он мог бы помочь многим командам», — написал Дрегер.

Патрик Кейн по ходу прошлого сезона перешёл из «Чикаго Блэкхоукс» в «Нью-Йорк Рейнджерс». За семь матчей в плей-офф-2023 Кейн набрал 6 (1+5) очков. Кейн — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в составе «Чикаго», серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в составе сборной США.