Задоров: сыграть за сборную — это мечта, кайф. Я гордился тем, что представлял Россию

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров поделился мнением об игре за сборную России и чемпионатах мира по хоккею.
«Впервые я сыграл за сборную России в 2019 году в Братиславе. Впечатления? Кайф. Это мечта — сыграть за сборную, надеть майку своей страны. Я гордился тем, что мы представляли на льду, что написано на майке. За флаг, за родину кайф играть.
Ощущение, что ЧМ по хоккею — второсортный турнир? Ты за страну играешь, мотивация сумасшедшая. Если ты играешь на нашем уровне, то ненавидишь проигрывать. Ты движим этим. Ты хочешь выиграть. Я с женой в домино играю — выиграть хочу. У меня это везде в жизни. Не умею ни в чём проигрывать. И бесит. Прямо злишься. Не представляю, как ты можешь пойти, надеть форму, выйти на лёд и играть без эмоций», — сказал Задоров в интервью на YouTube-канале «вДудь»*.
*признан иноагентом в РФ
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