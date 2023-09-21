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Задоров: сыграть за сборную — это мечта, кайф. Я гордился тем, что представлял Россию

Задоров: сыграть за сборную — это мечта, кайф. Я гордился тем, что представлял Россию
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Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров поделился мнением об игре за сборную России и чемпионатах мира по хоккею.

«Впервые я сыграл за сборную России в 2019 году в Братиславе. Впечатления? Кайф. Это мечта — сыграть за сборную, надеть майку своей страны. Я гордился тем, что мы представляли на льду, что написано на майке. За флаг, за родину кайф играть.

Ощущение, что ЧМ по хоккею — второсортный турнир? Ты за страну играешь, мотивация сумасшедшая. Если ты играешь на нашем уровне, то ненавидишь проигрывать. Ты движим этим. Ты хочешь выиграть. Я с женой в домино играю — выиграть хочу. У меня это везде в жизни. Не умею ни в чём проигрывать. И бесит. Прямо злишься. Не представляю, как ты можешь пойти, надеть форму, выйти на лёд и играть без эмоций», — сказал Задоров в интервью на YouTube-канале «вДудь»*.

*признан иноагентом в РФ

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