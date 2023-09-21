Спунер побил рекорд «Авангарда» по серии с набранными очками со старта сезона

В эти минуты в Новосибирске проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимает «Авангард». Идёт третий период, хозяева впереди со счётом 3:2.

Нападающий омского клуба Райан Спунер отдал результативную передачу в моменте со вторым голом и побил рекорд «Авангарда» по серии с набранными очками со старта сезона. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. В активе нападающего 10 (3+7) очков в семи матчах.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Предыдущий рекорд принадлежал Владимиру Соботке, который набрал восемь очков в шести стартовых играх сезона-2015/2016.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.