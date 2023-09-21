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Спунер побил рекорд «Авангарда» по серии с набранными очками со старта сезона

Спунер побил рекорд «Авангарда» по серии с набранными очками со старта сезона
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В эти минуты в Новосибирске проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимает «Авангард». Идёт третий период, хозяева впереди со счётом 3:2.

Нападающий омского клуба Райан Спунер отдал результативную передачу в моменте со вторым голом и побил рекорд «Авангарда» по серии с набранными очками со старта сезона. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. В активе нападающего 10 (3+7) очков в семи матчах.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Предыдущий рекорд принадлежал Владимиру Соботке, который набрал восемь очков в шести стартовых играх сезона-2015/2016.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2023, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 3
Авангард
Омск
0:1 Гераськин (Гуляев, Шулак) – 01:02 (5x5)     1:1 Андреофф (Бек, Аланов) – 14:57 (5x4)     2:1 Андреофф (Александров, Гордеев) – 25:39 (5x5)     3:1 Ефремов (Бутузов, Белоусов) – 28:48 (5x5)     3:2 Буше (Шарипзянов, Спунер) – 36:40 (5x4)     3:3 Спунер (Ткачёв, Николишин) – 58:24 (5x5)     4:3 Гордеев (Бутузов, Белоусов) – 58:58 (5x5)    
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