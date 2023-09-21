«Сибирь» в концовке вырвала победу у «Авангарда» в сибирском дерби

В Новосибирске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала «Авангард». Сибирское дерби завершилось победой хозяев со счётом 4:3.
На второй минуте первого периода Игорь Гераськин с передач Михаила Гуляева и Либора Шулака открыл счёт в матче. На 15-й минуте периода Энди Андреофф с передач Тейлора Бека и Егора Аланова восстановил равенство в счёте.
На шестой минуте второго периода Энди Андреофф с передач Дениса Александрова и Фёдора Гордеева сделал дубль и вывел новосибирский клуб вперёд. Спустя три минуты Никита Ефремов с передач Владимира Бутузова и Георгия Белоусова сделал счёт 3:1. На 17-й минуте периода Рид Буше с передач Дамира Шарипзянова и Райана Спунера сократил отставание омского клуба до минимума.
На 19-й минуте третьего периода Райан Спунер сделал счёт равным. Менее чем через минуту Фёдор Гордеев принёс победу хозяевам.
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- 21 сентября 2023
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