«Шайбу целовать — перебор!». Максим Рыбин — о суевериях в хоккее

Экс-форвард СКА и «Спартака» Максим Рыбин ответил на вопрос о футбольных традициях и суевериях, которые можно привнести в хоккей.

«Может, кому-то стоит начать целовать шайбу (смеётся). Если серьёзно, то никто от этого ничего не выигрывает. Футболисты пусть хоть обцелуются, что они только не делают. Шайбу целовать — перебор! Надо выходить и забивать, зачем её целовать? Она что, быстрее в ворота залетит от этого?

Ерунда какая-то, я футбол не люблю и в их тематике не разбираюсь. В хоккее, бывает, кто-то крестится. Но клюшки и шайбы не целует. Ни разу не видел, чтобы Овечкин, Дацюк или Ковальчук целовали шайбы — вышли и забили. Надо уметь пенальти бить или буллиты исполнять, а не шайбы целовать» — сказал Рыбин в интервью Legalbet.

Ранее Максим Рыбин оценил переход форварда Матвея Мичкова из СКА в «Сочи».