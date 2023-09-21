«Шайбу целовать — перебор!». Максим Рыбин — о суевериях в хоккее

Экс-форвард СКА и «Спартака» Максим Рыбин ответил на вопрос о футбольных традициях и суевериях, которые можно привнести в хоккей.
«Может, кому-то стоит начать целовать шайбу (смеётся). Если серьёзно, то никто от этого ничего не выигрывает. Футболисты пусть хоть обцелуются, что они только не делают. Шайбу целовать — перебор! Надо выходить и забивать, зачем её целовать? Она что, быстрее в ворота залетит от этого?
Ерунда какая-то, я футбол не люблю и в их тематике не разбираюсь. В хоккее, бывает, кто-то крестится. Но клюшки и шайбы не целует. Ни разу не видел, чтобы Овечкин, Дацюк или Ковальчук целовали шайбы — вышли и забили. Надо уметь пенальти бить или буллиты исполнять, а не шайбы целовать» — сказал Рыбин в интервью Legalbet.
Ранее Максим Рыбин оценил переход форварда Матвея Мичкова из СКА в «Сочи».
- 21 сентября 2023
-
18:35
-
18:29
-
18:25
-
18:10
-
18:00
-
17:49
-
17:43
-
17:30
-
17:27
-
17:21
-
17:09
-
17:00
-
16:50
-
16:40
-
16:33
-
16:21
-
16:10
-
15:54
-
15:50
-
15:33
-
15:25
-
15:04
-
14:53
-
14:45
-
14:40
-
14:31
-
14:21
-
14:20
-
14:16
-
13:55
-
13:48
-
13:30
-
13:25
-
13:06
-
13:05