Автор победного гола «Сибири» «Авангарду»: я родился в Омске, это интересное соперничество

Защитник «Сибири» Фёдор Гордеев рассказал о соперничестве новосибирского клуба с омским «Авангардом». Напомним, в сегодняшней игре (4:3) игрок обороны стал автором победной шайбы.
«Я так рано переехал в Канаду, что многие до сих пор думают, что я там родился. Но я всегда говорил, что родился в Омске. С каждым годом «Сибирь» становится всё лучше и лучше. Прошлый сезон был хорошим. У них есть противостояние с «Авангардом». Для меня это очень интересно – у меня много родственников и близких друзей в Омске. Не могу дождаться первой игры сезона (интервью было 25 августа. — Прим. «Чемпионата»). Родные сказали, что будут болеть за меня (улыбается)», — сказал Гордеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
Полную версию эксклюзивного интервью с Фёдором Гордеевым читайте на «Чемпионате» завтра, 22 сентября.
- 21 сентября 2023
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