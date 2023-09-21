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Реакция 10-тысячной «Сибирь-Арены» на победный гол в матче с «Авангардом»

Реакция 10-тысячной «Сибирь-Арены» на победный гол в матче с «Авангардом»
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В Новосибирске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала «Авангард». Сибирское дерби завершилось победой хозяев со счётом 4:3.

За минуту до конца третьего периода защитник новосибирского клуба Фёдор Гордеев принёс хозяевам победу. Предлагаем посмотреть реакцию 10-тысячной «Сибирь-Арены» на победный гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче подопечные Дэвида Немировски примут на родном льду астанинский «Барыс» 23 сентября в 13:30 мск. «Сибирь» после победы набрала девять очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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