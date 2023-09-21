Защитник «Сибири» Гордеев: получился достойный ответ первому сибирскому дерби

Защитник «Сибири» Фёдор Гордеев прокомментировал победный матч с «Авангардом» (4:3).
«Получился достойный ответ первому сибирскому дерби? Да, я считаю, очень достойно. Я считаю, мы вышли намного лучше и закончили намного лучше. У нас последние пару матчей игра идёт.
Мой первый гол в КХЛ? Мало что рассказывать: получил пас, посмотрел, через трафик хорошо бросил и попал.
Дисциплина была на хорошем уровне? Ещё всё равно можно работать над дисциплиной. Ещё думаю, что много удалений.
Первый период не задался у «Сибири»? И да, и нет. Немножко какие-то пасы не получались, туда-сюда. Но во всём, я считаю, что команда была.
«Авангард» поджался во втором периоде? Да, я думаю, мы их очень хорошо поджали. Мы играли на скорости, вбрасывали шайбу, их защитников атаковали очень быстро», — сказал Гордеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Василевич.
- 21 сентября 2023
-
19:16
-
19:11
-
19:10
-
19:05
-
19:00
-
18:56
-
18:53
-
18:45
-
18:39
-
18:35
-
18:29
-
18:25
-
18:10
-
18:00
-
17:49
-
17:43
-
17:30
-
17:27
-
17:21
-
17:09
-
17:00
-
16:50
-
16:40
-
16:33
-
16:21
-
16:10
-
15:54
-
15:50
-
15:33
-
15:25
-
15:04
-
14:53
-
14:45
-
14:40
-
14:31