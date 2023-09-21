Защитник «Сибири» Гордеев: получился достойный ответ первому сибирскому дерби

Защитник «Сибири» Фёдор Гордеев прокомментировал победный матч с «Авангардом» (4:3).

«Получился достойный ответ первому сибирскому дерби? Да, я считаю, очень достойно. Я считаю, мы вышли намного лучше и закончили намного лучше. У нас последние пару матчей игра идёт.

Мой первый гол в КХЛ? Мало что рассказывать: получил пас, посмотрел, через трафик хорошо бросил и попал.

Дисциплина была на хорошем уровне? Ещё всё равно можно работать над дисциплиной. Ещё думаю, что много удалений.

Первый период не задался у «Сибири»? И да, и нет. Немножко какие-то пасы не получались, туда-сюда. Но во всём, я считаю, что команда была.

«Авангард» поджался во втором периоде? Да, я думаю, мы их очень хорошо поджали. Мы играли на скорости, вбрасывали шайбу, их защитников атаковали очень быстро», — сказал Гордеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Василевич.