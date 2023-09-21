Главный тренер «Авангарда» прокомментировал поражение от «Сибири» в невероятной концовке
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (3:4).
«Как всегда с «Сибирью», очень напряжённая и интересная игра получилась. Отлично начали первый период, очень много было моментов, которые надо было реализовывать, но, честно говоря, ребят не в чем упрекнуть. Сегодня хорошо катались, двигались, моменты создавали. Но, естественно, были ошибки, которые не нужно допускать, ну и, конечно, в концовке, сравняв счёт, нужно доводить игру до положительного результата. Очко мы сегодня точно заслужили в такой борьбе. Анализируем, исправляем ошибки и двигаемся дальше», — сказал Кравец на пресс-конференции.
Омский клуб в следующем матче сыграет в гостях с «Нефтехимиком» 23 сентября.
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