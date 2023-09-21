Пьянов — о концовке матча с «Сибирью»: нелепый гол — не заблокировали наброс от синей

Нападающий «Авангарда» Валентин Пьянов подвёл итог матча с «Сибирью» (3:4).

«Тяжело вкатываться, долго не играл. Темп игры потерян. Наслаивались то болезнь, то травма.

Физическая форма в игре не подводила? Я много без шайбы бегал, так как не мог клюшку нормально держать. Так что спринты пробежал нормально.

Проиграли из-за первого периода? Где-то давили и не реализовали моменты. Концовку периода упустили. Довольно-таки плохо сыграли. Соперник перехватил инициативу и где-то наслоилось. Но должны мы выбираться из таких ситуаций. Реализовали большинство, это где-то помогло. В конце сравняли, вытянули игру… но нелепый гол — не заблокировали наброс от синей.

Успел ли поговорить с игроками «Сибири»? Я против Бека сегодня пару раз вышел на вбрасывания. Особо не успевал ни с кем из «Сибири» общаться. Когда после паузы выходишь: всегда первое — это скорости. И ты долго привыкаешь к такому. Я пока туда-сюда смотрел, не успевал даже пообщаться ни с кем. Тем более Коротка не было. Не на кого было смотреть. Он всегда любит поговорить.

Как сильно изменилась «Сибирь»? Знаю, что они пытаются играть в более активный хоккей. Но в концовке игры, когда пытались удержать счёт, скатывались в похожий стиль: по схеме 1-4 практически. Но ребята стараются играть раскрыто, придумывать какие-то моменты.

Много времени провёл в «Сибири»? «Славься, Сибирь» — всё так же громко и с мурашками. Когда на льду играешь — тебе без разницы, что там вокруг. Главное, чтобы площадка была, ворота, шайбы. Есть какие-то недоделки внутри, но, думаю, это всегда так в новых аренах. И всё придёт, всё доделают, всё будет, как конфетка. До этого был похуже лёд. Сейчас перезалили, стал потвёрже, более приятный стал. Пока что крошится. Надо время» — передаёт слова Пьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.