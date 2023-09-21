«Мастера найдут возможность «проткнуть». Кравец – о большинстве «Сибири»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после поражения от «Сибири» (3:4) рассказал об игре в большинстве новосибирского клуба.

«Гуляев, действительно, добавляет с каждой игрой, поэтому он и играет достаточно много времени. Большинство «Сибири»? Мы понимали, что они делают. Но можно сто раз посмотреть, а мастера всё равно найдут возможность отдать передачу и «проткнуть». Первое, что было сказано – не удаляться. И того удаления можно было избежать.

Пауза пошла на благо команде, это было видно по движению. Ребята играли с настроением, с хорошей самоотдачей, выполняя свою работу на 100-200%. Спунер за счёт игр, за счёт работы на тренировках вошёл в ритм, набрал форму. И я думаю, что он ещё не на самом пике. В Пьянова мы верим, знаем, как он должен и может играть. Тоже думаю, что будет добавлять», — сказал Кравец на пресс-конференции.