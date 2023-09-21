Каменский: Овечкин может забить за сезон не 40, а 50. Возраст не должен ему помешать

Олимпийский чемпион по хоккею и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал прогноз журналиста Дэна Розена, который предположил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забьёт больше 40 голов за сезон.

«Я ему этого желаю — и чтобы забил ещё больше. Конечно, реально. Почему нет? Он в отличной форме, готовился. У него было время отдохнуть, восстановиться, подготовиться. В прошлом году они не попали в плей-офф, поэтому вполне реально желаю ему этого и даже больше.

И почему именно 40, а не 50? Он забивал уже, и не раз. Возраст не должен ему помешать — наоборот, опытнее становится, мудрее», – сказал Каменский в интервью Metaratings.ru.

Ранее портал ESPN спрогнозировал, что Овечкин забросит свою 850-ю шайбу 18 января 2024 года.