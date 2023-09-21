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ЦСКА потерпел четвёртое поражение в пяти матчах, уступив в гостях «Ладе»

ЦСКА потерпел четвёртое поражение в пяти матчах, уступив в гостях «Ладе»
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В Тольятти завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 14-й минуте второго периода Максим Мамин с передачи Михаила Григоренко открыл счёт в матче. На 15-й минуте встречи Дмитрий Кугрышев реализовал буллит, восстановив равенство в счёте. Менее чем через минуту Данила Моисеев с передач Троя Джозефса и Скотта Космачука вывел хозяев вперёд.

На восьмой минуте третьего периода Андрей Алтыбармакян сделал счёт 3:1 в пользу подопечных Олега Браташа.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2023, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Мамин (Григоренко) – 33:16 (5x5)     1:1 Кугрышев – 34:55     2:1 Моисеев (Джозефс, Космачук) – 35:18 (5x4)     3:1 Алтыбармакян – 47:20 (4x4)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Для армейского клуба это поражение стало четвёртым в последних пяти матчах.

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