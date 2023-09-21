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«На данный момент могу назвать его вторым отцом». Атанасов – о Ларионове

«На данный момент могу назвать его вторым отцом». Атанасов – о Ларионове
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Российский нападающий «Торпедо» Василий Атанасов прокомментировал работу с главным тренером нижегородского клуба Игорем Ларионовым.

«Это человек, к которому можно обратиться абсолютно по любому вопросу. Он любую тему поддержит. Из него исходит вся мудрость, позитив, положительная энергия. И когда какие-то вопросы появляются, нигде мне не было настолько легко подойти к тренеру и попросить какой-то совет, помощь. Он невероятный, всегда поддержит и поможет тебе. На данный момент, думаю, могу назвать его вторым отцом», — заявил Атанасов в интервью Metaratings.ru.

Атанасов сыграл во всех восьми матчах нового сезона КХЛ, забросив пять шайб и отдав четыре результативные передачи, набрав в общей сложности девять очков.

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