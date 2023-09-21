Голкипер «Спартака» сделал фантастический сейв в игре с «Барысом»

В Москве проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимает «Барыс». Идёт третий период, счёт 5:3 в пользу хозяев.

В одном из эпизодов встречи голкипер «Спартака» Андрей Сковронский сделал выдающийся сейв, поймав шайбу, летящую в пустой угол ворот, ловушкой. Бросок по воротам наносил защитник астанчан Давид Скленичка.

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25-летний голкипер красно-белых в текущем регулярном сезоне играет свой первый матч. В регулярке сезона-2021/2022 Сковронский провёл четыре матча, в которых одержал две победы с 96,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,18.

В следующей игре «Спартак» сыграет дома с «Трактором» 23 сентября в 13:30 мск.