Голкипер «Спартака» сделал фантастический сейв в игре с «Барысом»
Поделиться
В Москве проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимает «Барыс». Идёт третий период, счёт 5:3 в пользу хозяев.
В одном из эпизодов встречи голкипер «Спартака» Андрей Сковронский сделал выдающийся сейв, поймав шайбу, летящую в пустой угол ворот, ловушкой. Бросок по воротам наносил защитник астанчан Давид Скленичка.
25-летний голкипер красно-белых в текущем регулярном сезоне играет свой первый матч. В регулярке сезона-2021/2022 Сковронский провёл четыре матча, в которых одержал две победы с 96,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,18.
В следующей игре «Спартак» сыграет дома с «Трактором» 23 сентября в 13:30 мск.
Комментарии
- 21 сентября 2023
-
21:38
-
21:21
-
21:16
-
21:11
-
21:01
-
21:00
-
20:47
-
20:33
-
20:22
-
20:16
-
20:08
-
20:00
-
19:43
-
19:29
-
19:16
-
19:11
-
19:10
-
19:05
-
19:00
-
18:56
-
18:53
-
18:45
-
18:39
-
18:35
-
18:29
-
18:25
-
18:10
-
18:00
-
17:49
-
17:43
-
17:30
-
17:27
-
17:21
-
17:09
-
17:00
Партнерский контент