У «Трактора» в текущем сезоне пять поражений в третьем периоде подряд

Челябинский «Трактор» потерпел поражение в третьих периодах в пятом матче подряд.

В игре с «Ладой» (1:3) подопечные Анвара Гатиятулина проиграли третий период со счётом 0:2, в матче с минским «Динамо» (3:2) со счётом 0:2, во встрече с «Автомобилистом» (2:1) уступили в третьей двадцатиминутке со счётом 0:1, в игре с «Ладой» (1:2) 18 сентября со счётом 0:1. И, наконец, в сегодняшней встрече с «Сочи» «Трактором» был проигран заключительный отрезок со счётом 1:3.

После поражения от южан «Трактор» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Востока, имея в активе девять очков.

Напомним, в Сочи завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.