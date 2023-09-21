«Что случилось, то случилось, мы рады, что он с нами». Макар — о Ничушкине после скандала

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар прокомментировал возвращение российского нападающего Валерия Ничушкина после скандала в прошлом сезоне.

«Что случилось, то случилось. Очевидно, что это трудное обстоятельство. У нас была супер сплочённая группа, а потом произошло, что произошло, и всё просто как бы… все мысли сбились с пути. В этот момент мы не чувствовали, что все вместе.

То, что он вернулся, и то, что он здесь, насколько он предан делу — это потрясающе. Я думаю, мы все в некотором роде перевернули страницу в этом вопросе. И мы рады видеть его снова в составе», — приводит слова Макара The Denver Post.

Напомним, во время плей-офф в номере Ничушкина была обнаружена пьяная женщина. После этого хоккеист покинул расположение команды и более не играл. В прессе возникали различные слухи, но конкретных комментариев не поступало ни от команды, ни от самого Ничушкина.