Защитник «Сибири»: всю жизнь болел за Овечкина, больше никого не выделял

Защитник «Сибири» Фёдор Гордеев рассказал, что всю жизнь болел за капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«До юниорского хоккея я играл и в защите, и в нападении, меня постоянно передвигали туда-обратно. Можно сказать, что в НХЛ я был задрафтован как нападающий. Учитывая мой рост, тренеры решили, что будет лучше для меня играть в защите. Было несколько матчей, когда я ещё играл в нападении, но в первый год на юниорском уровне произошёл полноценный перевод в защиту. Это было в клубе «Гамильтон Бульдогс» (С февраля 2023 команда называется «Брантфорд Бульдогс» — прим. «Чемпионата»).
На кого ориентировался, когда рос? Всю жизнь болел за Овечкина, он был моим любимым игроком. Больше никого не выделял», — сказал Гордеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
Полную версию эксклюзивного интервью с Фёдором Гордеевым читайте на «Чемпионате» сегодня, 22 сентября.
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