«Было очень тяжело». Защитник «Сибири» рассказал о переезде в Канаду в семилетнем возрасте

Защитник «Сибири» Фёдор Гордеев рассказал о переезде в Канаду в семилетнем возрасте.
«Рад приехать домой, давно не был в России. Всё осваиваю заново, стал больше разговаривать по-русски. Мне нравится. Я уехал в семь лет, последний раз возвращался, когда мне было девять. Так что уже 15 лет не приезжал. Начинаю перестраиваться, но всё равно ещё думаю на английском. Думаю, в течение сезона мне будет легче.
Честно, я даже не знаю, почему мы переехали в Канаду. Я был маленьким, так решили родители. Даже особо не интересовался. Конечно, было тяжело. Я вообще не знал английского, первые пару лет в Канаде были очень сложными для меня. Языковой барьер был самой большой проблемой. Когда я освоился там, всё пошло лучше», — сказал Гордеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
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