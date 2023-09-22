«Тебе тут делать нечего». Защитник «Сибири» — о переходе из фигурного катания в хоккей

Защитник «Сибири» Фёдор Гордеев рассказал о периоде перехода из фигурного катания в хоккей.

«Как произошёл переход из фигурного катания в хоккей? Это забавная история. Я занимался фигурным катанием чуть меньше года. Однажды моя учительница просто сказала мне: «Тебе тут делать нечего, уходи в хоккей». Я так и сделал. Занятие фигурным катанием очень помогло мне непосредственно с катанием на льду, тем более, что я уже тогда был одним из самых крупных детей», — сказал Гордеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В текущем регулярном сезоне-2023/2024 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 24-летний игрок обороны сыграл восемь матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей.