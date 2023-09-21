Гатиятулин: каждый ответственен за свои действия, не все слышат, о чём мы говорим

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Сочи» (3:4).
«Грубейшие ошибки в обороне не позволили нам рассчитывать на положительный результат. С чем связаны эти ошибки? Усталость? Первый матч на выезде, вряд ли это усталость. Мы должны понимать, что каждый ответственен за свои действия. К сожалению, не все слышат то, о чём мы говорим. Отсюда такой результат.
С чем связана череда побед и поражений? Каждая игра начинается со счёта 0:0. Каждый хочет победить. Кто меньше ошибается, тот чаще добивается положительного результата. У нас не первый матч, когда собственные ошибки приводят к поражению.
Следующий матч против «Спартака». Нам нужно сосредоточиться на своей игре и своих действиях. Мы должны создавать моменты не у своих ворот, а в зоне соперника», — цитирует Гатиятулина сайт «Трактора».
- 21 сентября 2023
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