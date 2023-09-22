Защитник «Сибири» Гордеев: стараюсь играть, как Хедман. Он тоже габаритный

Защитник «Сибири» Фёдор Гордеев рассказал, что старается играть в стиле Виктора Хедмана из «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Мне очень нравится, как играет Виктор Хедман. Он тоже габаритный, хорошо катается. Стараюсь играть, как он. Не хочу обсуждать свою роль в команде. Буду делать всё, что от меня просят. Я могу помочь команде в меньшинстве, больше участвовать в обороне. Что приносит больше удовольствия – силовые или голы? Конечно, голы. В чём секрет успешного силового приёма? Его нет, нужно просто правильно поймать человека», — сказал Гордеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В текущем регулярном сезоне-2023/2024 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 24-летний игрок обороны сыграл восемь матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей.