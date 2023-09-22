Драфт-пик «Торонто» 2017 года: если канадский клуб выиграет Кубок Стэнли, город сгорит
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Защитник «Сибири» Фёдор Гордеев рассказал о драфте 2017 года, на котором его выбрал «Торонто Мэйпл Лифс».
«Драфт в «Торонто»? Это было безумие. Торонто – хоккейный город. Было особенное чувство, вся семья была со мной в тот день. Чуть не оказался на драфте второй раз? Я знал, что мои права будут обменяны. Как это объяснили в «Торонто»? Сказали, что в другом месте у меня будет больше шансов.
Не слишком ли новый контракт Остона Мэттьюса большой для «Торонто»? Это суперигрок. Он заслужил этот контракт. Как в Канаде переживают отсутствие Кубка Стэнли? Если канадский клуб выиграет, город сгорит – 100% (смеётся)», — сказал Гордеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
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