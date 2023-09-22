Драфт-пик «Торонто» 2017 года: если канадский клуб выиграет Кубок Стэнли, город сгорит

Защитник «Сибири» Фёдор Гордеев рассказал о драфте 2017 года, на котором его выбрал «Торонто Мэйпл Лифс».

«Драфт в «Торонто»? Это было безумие. Торонто – хоккейный город. Было особенное чувство, вся семья была со мной в тот день. Чуть не оказался на драфте второй раз? Я знал, что мои права будут обменяны. Как это объяснили в «Торонто»? Сказали, что в другом месте у меня будет больше шансов.

Не слишком ли новый контракт Остона Мэттьюса большой для «Торонто»? Это суперигрок. Он заслужил этот контракт. Как в Канаде переживают отсутствие Кубка Стэнли? Если канадский клуб выиграет, город сгорит – 100% (смеётся)», — сказал Гордеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.