Алексей Жамнов оценил ассистентский пента-трик Голдобина

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы над «Барысом» (6:3) прокомментировал ассистентский пента-трик Николая Голдобина и оценил игру голкипера красно-белых Андрея Сковронского.
«Пять передач Голдобина? Молодец! Думаю, что нападающий нацелен на то, чтобы забивать, но сегодня он сыграл продуктивно. Он не набирал очки в матчах против СКА и ЦСКА? Сезон только начинается, потом будете судить нас всех по последней игре.
Команде есть над чем работать — пока не получается концентрироваться на протяжении всего матча.
Игра Сковронского? Он провёл хороший тренировочный лагерь, сыграл два контрольных матча, но потом получил травму. Мы ждали его восстановления и планировали дать ему сыграть даже на выезде. Сегодня мы попросили ребят, чтобы они ему помогли — всё же, он долго не играл, какое-то волнение присутствовало. Его сэйв в третьем периоде помог команде, в тот момент у нас был небольшой спад в игре. За Морозовым и Бурмистровым следят врачи, они тренируются», — цитирует Жамнова сайт КХЛ.
С 14 (8+6) результативными баллами после девяти сыгранных встреч Голдобин возглавляет список лучших бомбардиров сезона-2023/2024 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
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