«Никогда такого в жизни у меня не было». Голдобин — о ассистентском пента-трике

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин рассказал о пяти результативных передачах в матче с «Барысом» (6:3).
«Да, для меня это первый случай в карьере, когда я оформил пять голевых передач в одном матче. Никогда такого в жизни у меня не было. Пента-трик. Я стал вторым в истории «Спартака» игроком, кто набрал пять очков в одном матче КХЛ? Приятно войти в историю!
Пришла пора вслед за Александром Хохлачёвым бить рекорды в «Спартаке»? А почему бы и нет. Если такие ребята, как Паша Порядин, Ванька Морозов, Андрей Локтионов, будут и дальше мне так помогать, то всё получится», — цитирует Голдобина «РИА Новости Спорт».
С 14 (8+6) результативными баллами после девяти сыгранных встреч Голдобин возглавляет список лучших бомбардиров сезона-2023/2024 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
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