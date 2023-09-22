Нападающий «Спартака» Пашин: вся команда сказала, чтобы забивал так и дальше

Нападающий «Спартака» Александр Пашин после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (6:3) рассказал о своём голе и поделился впечатлениями об игре. Он забросил победную для красно-белых шайбу на 38-й минуте.
«Мы должны были выйти и выиграть эту игру, других вариантов нет. После победы всегда приятные ощущения, надо двигаться дальше. Здорово, что у Николая Голдобина всё получается – он работает на общее благо команды и дай бог, чтобы всё так шло и дальше. Наши болельщики всегда с нами, чувствовалась их поддержка и на прошлых дерби – везде поддерживали классно, а сегодня ещё больше, спасибо за это. Вся команда поздравила меня с голом и сказала, чтобы забивал так и дальше – хотя желательно забивать при выходе «один в ноль», когда был момент, пришлось усложнить всем задачу, но забил же!» — приводит официальный сайт «Спартака» слова Пашина.
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