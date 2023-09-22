Уайдман выбыл на неопределённый срок из-за травмы спины

Американский защитник «Монреаль Канадиенс» Крис Уайдман выбыл из строя на неопределенный срок из-за травмы спины, сообщает Reuters. 33-летний хоккеист готовится к своему седьмому сезону в НХЛ.
В прошлом регулярном чемпионате Уайдман провёл за команду из Квебека 46 матчей, в которых сделал шесть голевых передач и заработал 81 минуту штрафа. В своём первом сезоне в «Монреале» (2021/2022) он принял участие в 64 играх и имел лучший в карьере показатель в 27 (4+23) очков.
С момента своего дебюта в НХЛ в сезоне-2015/2016 за «Оттаву Сенаторз» Уайдман набрал 78 (20+58) очков в 291 матче и заработал 252 минуты штрафа. Также он выступал за «Эдмонтон Ойлерз» и «Флориду Пантерз».
Сезон-2020/2021 Уайдман провёл в составе нижегородского «Торпедо» в КХЛ. Также он два раза принимал участие в чемпионатах мира за сборную США и в 2021 году выиграл бронзовую медаль.
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