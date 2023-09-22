Кугрышев — о победе над ЦСКА: провели целостный матч, у «Лады» не было серьёзных провалов

Нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев подвел итоги победного матча с ЦСКА (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ. В этой игре он отметился заброшенной шайбой — на 35-й минуте форвард реализовал буллит.

«Тяжёлый матч. ЦСКА – одна из лучших команд в лиге, если не лучшая, по крайней мере, для меня. Такие победы дорогого стоят, потому что они придают уверенности. Самое приятное, что мы провели такой целостный матч. Можно сказать, что с первой и до последней минуты у нас не было серьёзных провалов, это большой плюс.

Как оценить игру моей тройки с Троем Джозефсом и Скоттом Космачуком на старте чемпионата? Очень рано об этом говорить. Сегодня всего лишь 21 сентября, оценивать будем в конце сезона. Дай бог, чтобы мы продолжали приносить пользу команде.

Был ли уверен, что реализую буллит? Трудно сказать. Это был мой первый гол за «Ладу», хотя, начиная с предсезонки, имел огромное количество моментов. Поэтому не могу сказать, что я был уверен на сто процентов, что забью, но забить очень хотелось и, к счастью, всё получилось», — приводит официальный сайт «Лады» слова Кугрышева.