Кугрышев — о победе над ЦСКА: провели целостный матч, у «Лады» не было серьёзных провалов

Нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев подвел итоги победного матча с ЦСКА (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ. В этой игре он отметился заброшенной шайбой — на 35-й минуте форвард реализовал буллит.
«Тяжёлый матч. ЦСКА – одна из лучших команд в лиге, если не лучшая, по крайней мере, для меня. Такие победы дорогого стоят, потому что они придают уверенности. Самое приятное, что мы провели такой целостный матч. Можно сказать, что с первой и до последней минуты у нас не было серьёзных провалов, это большой плюс.
Как оценить игру моей тройки с Троем Джозефсом и Скоттом Космачуком на старте чемпионата? Очень рано об этом говорить. Сегодня всего лишь 21 сентября, оценивать будем в конце сезона. Дай бог, чтобы мы продолжали приносить пользу команде.
Был ли уверен, что реализую буллит? Трудно сказать. Это был мой первый гол за «Ладу», хотя, начиная с предсезонки, имел огромное количество моментов. Поэтому не могу сказать, что я был уверен на сто процентов, что забью, но забить очень хотелось и, к счастью, всё получилось», — приводит официальный сайт «Лады» слова Кугрышева.
- 22 сентября 2023
-
04:58
-
04:19
-
04:05
-
03:24
-
02:40
-
02:30
-
01:00
- 21 сентября 2023
-
23:48
-
23:35
-
23:30
-
23:19
-
23:10
-
23:05
-
23:00
-
22:50
-
22:41
-
22:21
-
22:06
-
22:00
-
21:55
-
21:51
-
21:48
-
21:38
-
21:21
-
21:16
-
21:11
-
21:01
-
21:00
-
20:47
-
20:33
-
20:22
-
20:16
-
20:08
-
20:00
-
19:43