Александр Овечкин рассказал, что изменил систему подготовки к сезону НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о подготовке к новому сезону НХЛ.

«Что касается тренировок, я кое-что делал по-другому, но самым важным было то, что мне нужно восстановить своё тело после того, что у меня было в прошлом году. Когда у тебя много травм, у тебя есть почти четыре месяца, чтобы подготовиться, подготовить своё тело к сезону и к тренировочным сборам. В начале года нужно быть острее, потому что те очки, которые мы потеряли в начале прошлого сезона, стоили нам плей-офф», — приводит слова Овечкина Nova Caps Fans.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67».