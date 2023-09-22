Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин рассказал, что изменил систему подготовки к сезону НХЛ

Александр Овечкин рассказал, что изменил систему подготовки к сезону НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о подготовке к новому сезону НХЛ.

«Что касается тренировок, я кое-что делал по-другому, но самым важным было то, что мне нужно восстановить своё тело после того, что у меня было в прошлом году. Когда у тебя много травм, у тебя есть почти четыре месяца, чтобы подготовиться, подготовить своё тело к сезону и к тренировочным сборам. В начале года нужно быть острее, потому что те очки, которые мы потеряли в начале прошлого сезона, стоили нам плей-офф», — приводит слова Овечкина Nova Caps Fans.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67».

Материалы по теме
Убивает «Вашингтон», но творит историю. Чего в Америке ждут от погони Овечкина за Гретцки?
Убивает «Вашингтон», но творит историю. Чего в Америке ждут от погони Овечкина за Гретцки?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android