Главный тренер «Адмирала» Тамбиев высказался о победе в матче с «Куньлунем»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар» (3:1).
«Рады, что выиграли. Молодцы ребята, сегодня старались, отдавались игре, волновались, потому что первая игра и полный зал пришёл. Видим, что надо подправлять, над чем работать. Работы много ещё впереди по многим моментам и компонентам. Но радует, что победили. Поулыбаемся немного и будем готовиться к следующему матчу.
Можно ли сказать, что если сравнивать Криштофа и Червены с Граовацем и Фьоре, то иностранцы в этом составе чуть посильнее, чем в прошлом? Сравнение немного не правильное. Совершенно разноплановые хоккеисты. Не этично их сравнивать. А в плане атаки: я сторонник, что лучше при плохой игре побеждать, чем при хорошей проигрывать. Я – сторонник победы. Класс команды видно даже при не очень хорошей игре. Хочется, чтобы эта философия быстрее у «Адмирала» родилась. Всё определяет результат», — приводит слова Тамбиева официальный сайт «Адмирала».
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