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«Тяжело искать положительные моменты». Форвард ЦСКА Абрамов — о матче с «Ладой»

«Тяжело искать положительные моменты». Форвард ЦСКА Абрамов — о матче с «Ладой»
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Нападающий московского ЦСКА Виталий Абрамов прокомментировал поражение в матче Континентальной хоккейной лиги с тольяттинской «Ладой» (1:3).

«Считаю, что достаточно неплохо играли первый период. Ушли в 0:0, но могли забивать свои моменты. Конечно, результат никак не может устраивать. Нужно ещё больше стараться, чтобы поправить все моменты.

Можно ли что-то позитивного выделить? После такого матча тяжело искать положительные моменты. Нужно расти всей командой. Работать и переламывать ситуацию.

Было много болельщиков ЦСКА? Спасибо им огромное! Конечно, чувствуем их поддержку. Это важно для нас, особенно в тяжёлые моменты. Нужно играть для болельщиков», — приводит слова Абрамова официальный сайт ЦСКА.

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