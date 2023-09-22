«Тяжело искать положительные моменты». Форвард ЦСКА Абрамов — о матче с «Ладой»
Поделиться
Нападающий московского ЦСКА Виталий Абрамов прокомментировал поражение в матче Континентальной хоккейной лиги с тольяттинской «Ладой» (1:3).
«Считаю, что достаточно неплохо играли первый период. Ушли в 0:0, но могли забивать свои моменты. Конечно, результат никак не может устраивать. Нужно ещё больше стараться, чтобы поправить все моменты.
Можно ли что-то позитивного выделить? После такого матча тяжело искать положительные моменты. Нужно расти всей командой. Работать и переламывать ситуацию.
Было много болельщиков ЦСКА? Спасибо им огромное! Конечно, чувствуем их поддержку. Это важно для нас, особенно в тяжёлые моменты. Нужно играть для болельщиков», — приводит слова Абрамова официальный сайт ЦСКА.
Комментарии
- 22 сентября 2023
-
12:12
-
11:53
-
11:41
-
11:30
-
11:20
-
10:48
-
10:28
-
10:19
-
09:55
-
09:55
-
09:32
-
09:30
-
09:05
-
09:05
-
08:58
-
08:41
-
08:40
-
08:20
-
08:10
-
07:50
-
04:58
-
04:19
-
04:05
-
03:24
-
02:40
-
02:30
-
01:00
- 21 сентября 2023
-
23:48
-
23:35
-
23:30
-
23:19
-
23:10
-
23:05
-
23:00
-
22:50
Партнерский контент