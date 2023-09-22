Алексей Жамнов: пока не готов сказать, когда именно увидите Джоуи Кина в составе
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Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов высказался о возвращении в состав защитника Джоуи Кина.
«Оценил ли, в каком состоянии Джоуи Кин и как скоро он будет играть за «Спартак»? Пока тяжело сказать, он только прилетел. Потренируется с командой, посмотрим за ним – никто не собирается запускать его в игру сразу же. Мы подведём его к играм планомерно, чтобы он был готов функционально. Понятно, что сейчас нет особого тренировочного процесса, потому что много игр. Но нам надо ещё понять, в каком он состоянии, и будем постепенно приводить его в оптимальное состояние через игры. Пока не готов сказать, когда именно его увидите в составе», — приводит слова Жамнова официальный сайт «Спартака».
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