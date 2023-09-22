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Ушёл из жизни технический директор «Ак Барса» Игорь Смирнов

Ушёл из жизни технический директор «Ак Барса» Игорь Смирнов
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Сегодня, 22 сентября, в возрасте 75 лет ушёл из жизни технический директор казанского «Ак Барса» Игорь Смирнов. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Игорь Николаевич проработал в клубе 43 года, став олицетворением высочайшего профессионализма, усердия, примером беззаветной преданности «Ак Барсу». За время его добросовестного труда команда добилась главных побед современности: пять титулов чемпионов России, три Кубка Гагарина, золотые медали Кубка европейских чемпионов и Континентального Кубка – в каждый трофей вложена частичка души Игоря Николаевича. Он был отзывчивым функционером, готовым в любой момент прийти на помощь каждому хоккеисту, тренеру, сотруднику.

Хоккейный клуб «Ак Барс» выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря Смирнова», — написано в заявлении клуба.

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